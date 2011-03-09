В НУ-НС пугают Азарова дефолтом

В Украине может произойти дефолт, если цена нефти достигнет 130-140 долларов за баррель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом в эфире телеканала заявил народный депутат Украины из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Павел ЖЕБРИВСКИЙ, комментируя результаты исследования американского издания Business Insider, согласно которым Украина оказалась на 6-м месте среди стран, которым угрожает дефолт.

П.ЖЕБРИВСКИЙ считает, что в современных условиях дефолт маловероятен.

«По моему мнению, это может произойти тогда, когда цены на нефть достигнут 130-140 долларов за баррель, и когда начнется спад мировой экономики. После этого бумерангом по Украине ударит…», — сказал он.

Кроме того, П.ЖЕБРИВСКИЙ высказал убеждение, что административным регулированием рынка невозможно остановить рост цен на продукты питания. «Госрезерв должен быть игроком на потребительском рынке Украины, и в пик, когда собирается урожай, он должен закупить приблизительно 5% потребности населения Украины в продуктах питания для того, чтобы выходить и делать интервенции, сбивать ажиотаж…», — отметил П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Он также подчеркнул, что желание действующей власти способствовать укрупнению бизнеса может пагубно повлиять на экономику государства. «В Украине 1000 предприятий дает 75-80% доходов бюджета… Представьте себе, что у предприятия, которое дает 5% государственного бюджета, проблемы со сбытом продукции. Если оно останавливается — бюджет рушится. Но маленькие предприятия, где 25, до 100 людей работает, они мобильны. И если проблемы у какого-то одного предприятия, то это не так больно влияет на весь государственный бюджет. В правительстве нет понимания, что с этим делать. Есть желание все больше и больше укрупнять бизнес, чтобы осталось 5-7 семей, которые бы контролировали всю экономику страны. В действительности, это беда», — подчеркнул П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Справка УНИАН. 7 марта цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 0,93 доллара - до 115,04 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,02 доллара - до 105,44 доллара за баррель.