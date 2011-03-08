Украина передала России «Вову Беспредела»

Украина передала России второго задержанного в Бердянске по подозрению в убийстве в ноябре прошлого года 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, гражданина РФ Владимира АЛЕКСЕЕВА 6-8 марта "должны были доставить в Россию".

По данным ГПУ, В.АЛЕКСЕЕВА (по кличке Вова Беспредел) передали сотрудникам российских правоохранительных органов в Киевском СИЗО для последующей отправки в Россию.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края РФ в доме фермера Аметова были жестоко убиты 12 человек - члены трех семей, в том числе 4 несовершеннолетних: три девочки (девяти месяцев, полутора лет и пяти лет), и мальчик 14 лет.

В декабре 2010 года в Бердянске по подозрению в совершении данного преступления были задержаны В.АЛЕКСЕЕВ 1980 г.р. и Вячеслав РЯБЦЕВ 1979 г.р.

9 февраля 2011 года В.РЯБЦЕВ был передан российским правоохранителям.

В январе 2011 года В.АЛЕКСЕЕВ признался, что лично убивал фермера Аметова. Также стало известно, что он подал иск в суд с требованием опротестовать решение об экстрадиции его с территории Украины в Россию. В качестве основания для отмены экстрадиции адвокатами задержанного было заявлено, что их подзащитный якобы подвергается в России политическим репрессиям.

31 января Вольнянский районный суд Запорожской области не удовлетворил требование В.АЛЕКСЕЕВА об отмене решения о его экстрадиции.

Кроме названых лиц, по делу арестованы девять местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, в том числе лидер организованной преступной группировки Сергей ЦАПОК.