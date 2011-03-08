Погода на завтра

Завтра почти во всех регионах Украины сохранится сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 9 марта будет небольшая облачность. Без осадков; лишь в Крыму местами небольшой снег (днем с дождем). На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части и Донецкой области северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму и местами в Приазовье 25-30 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточных областях, на севере Левобережья, в Карпатах и на Прикарпатье местами 14-19° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части и в Закарпатье ночью 3-8° мороза (на Южном побережье Крыма около 0°), днем 0-5° тепла.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В столице температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.