Эксперт: Правительство забыло бороться с торговлей людьми

Директор юридического департамента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда Украина» Марьяна ЕВСЮКОВА считает, что государство “просто забыло” о проблеме торговли людьми.

Об этом она заявила Deutsche Welle.

Правозащитники ожидают принятия закона о противодействии торговле людьми уже в течение трех лет. До конца прошлого года Министерство семьи, молодежи и спорта должно было подать соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады, однако в связи с административной реформой министерство ликвидировали, а о законопроекте забыли, отмечают в центре «Ла Страда Украина».

Длительное время действовала национальная программ противодействия торговле людьми, но 2010 году ее действие закончилось, поэтому в настоящее время о проблемах с работорговлей в Украине просто забыли, считает М.ЕВСЮКОВА.

«На 2011 год нет пока плана по противодействию торговле людьми. Единственное положение в законе – это уголовная ответственность за торговлю людьми. Все. Больше ничего нет. Нет документов – нет ответственности », – отметила М.ЕВСЮКОВА.

По ее словам, в предыдущие годы программа финансировалась очень ограниченно: на три года на все регионы на противодействие работорговле в Украине были выделены лишь 10 млн. грн.

Между тем, по данным ОБСЕ, в Украине более 30 тысяч человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми, 80% из них – женщины.

Мониторинг выполнения Государственной программы противодействия торговле людьми в 2010 году засвидетельствовал, что растет количество украинцев, которые становятся жертвами торговли людьми внутри страны. Больше всего людей эксплуатируют в строительной и сельскохозяйственной отраслях. Принуждение к проституции является основной формой современного рабства в Украине. Кроме того, 2010 году были возбуждены 33 уголовных дела по фактам торговли детьми. С каждым годом таких дел становится все больше, отметила М.ЕВСЮКОВА.