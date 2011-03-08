На Харьковщине появятся еще, минимум, 5 турмаршрутов

В Харьковской области к Евро-2012 будет около 10 туристических маршрутов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время празднования Масленицы в поселке Короповы Хутора сообщил журналистам заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений САВИН, говоря о развитии туристической инфраструктуры региона.

«У нас есть пять маршрутов, но мы на этом не останавливаемся. В прошлом году мы сделали первое харьковское туристическое биеналле, посмотрели, на что способны районы. Я думаю, что еще будут, как минимум, пять маршрутов. Мы делаем с управлением культуры пресс-тур, и журналисты смогут сами оценить новые и старые туры, которые мы предлагаем», - сказал Е.САВИН.

Как сообщал УНИАН, уже разработаны туристические маршруты «Чугуев - город Ильи Репина», «На родину Григория Сковороды», «От шедевров природы - к шедеврам живописи», «По местам боевой славы Харьковщины», «Старинные усадьбы Харьковщины».

11 марта состоится пресс-тур, целью которого является проверка готовности туристической инфраструктуры области к Евро-2012.