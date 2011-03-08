Неизвестный ночью украл икону из церкви

В Херсонской области неизвестный ночью ограбил церковь.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВСД в Херсонской области, в Бериславском районе в дежурную часть райотдела милиции обратился исполняющий обязанности настоятеля Свято-Покровского храма в селе Качкаровка с заявлением, что ночью неизвестный путем повреждения окна проник в помещение храма и похитил икону “Покрова Божьей Матери”.

Сейчас работники милиции проводят мероприятия по установлению и задержанию вора.