Львовский облсовет призывает снять законопроект "О высшем образовании"

1 марта депутаты Львовского областного совета на сессионном заседании приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ о недопустимости принятия законопроекта "О высшем образовании". За принятие обращения проголосовали 70 депутатов облсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, ознакомившись с законопроектом "О высшем образовании", который готовится к рассмотрению в Верховной Раде Украины в первом чтении, а также с результатами круглого стола по обсуждению этого законопроекта с участием проректоров вузов Львовщины и представителей органов студенческого самоуправления, который состоялся 28 января во Львове, депутаты облсовета выразили убеждение, что этот законопроект не будет способствовать развитию высшего образования в Украине.

«Целый ряд норм этого законопроекта, например: усиление централизации в высшем образовании, сужение автономии вузов, уменьшение роли самоуправления, введение количественного критерия для определения типа учебного заведения, коварные позиции относительно пользования языками в вузах Украины, а также возможность самовольного повышения руководством вуза размера платы за учебу – не только не способствуют науке и высшему образованию, но и вредят надлежащему их развитию», - отмечается в обращении.

Депутаты Львовского областного совета требуют отозвать законопроект «О высшем образовании», и не рассматривать его в первом чтении, а также предлагают продолжить общественное обсуждение концептуальных позиций, которые должны быть отражены в законе о высшем образовании.