В Киеве покупают 2-комнатные квартиры, а снимают 1-комнатные

В Киеве в феврале этого года продано 658 квартир на вторичном рынке и 126 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (51% сделок), 36% приходится на однокомнатные квартиры, 13% - на объекты с тремя комнатами и более.

По данным компании, максимальное количество сделок (65%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 23% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 12% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 383 долл./кв. м на вторичном рынке (1 215 долл./кв. м - на первичном рынке). Самым дорогим в феврале был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 825 долл./кв. м на вторичном рынке (2 377 долл./кв. м - на первичном рынке).

Напомним, по итогам февраля 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 405 квартир, на первичном рынке - 94.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в 2010 году количество сделок купли-продажи квартир выросло на 46,4% по сравнению с 2009 годом – до 11 752 сделок. В январе т.г. в столице было продано 499 квартир.

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За этот же период, по данным SV Development, сдано в аренду 730 квартир.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (54% сделок), 32% приходилось на двухкомнатные квартиры и 14% – на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (54%) приходилось на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 31% – в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 15% – в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в 2010 году количество сделок по аренде квартир выросло на 4% по сравнению с 2009 годом – до 9490 сделок. В январе этого года в Киеве было сдано в аренду 590 квартир.