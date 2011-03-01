Стоимость земли под коттеджи в Киевской области (по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в феврале 2011 года снизилась на 0,09%, или 4 долл., – до 3922 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,47% (30 долл.) – до 6443 долл./сотка, Броварском – на 0,31% (9 долл.) – до 3021 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 0,06% (1 долл.) – до 1139 долл./сотка, Бородянском – на 0,05% (1 долл.) – до 1918 долл./сотка, Фастовском – на 0,36% (4 долл.) – до 1148 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,12% (1 долл.) – до 1050 долл./сотка, Обуховском – на 0,26% (12 долл.) – до 4572 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,27% (3 долл.) – до 1203 долл./сотка, Вышгородском – на 0,30% (9 долл.) – до 3000 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,36% (5 долл.) – до 1491 долл./сотка, Иванковском – на 0,33% (4 долл.) – до 1096 долл./сотка, Макаровском районе – на 0,06% (1 долл.) – до 1808 долл./сотка.

Стабилизация стоимости земли произошла в Васильковском районе – на уровне 2548 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2010 году выросла на 3,1%, или 119 долл., – до 3950 долл. за сотку; в январе 2011 года – снизилась на 0,62%, или 25 долл., – до 3925 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.