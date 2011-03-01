В Украине средняя зарплата в январе сократилась на 12,6%

Средняя заработная плата по Украине в расчете на одного штатного работника в январе 2011 года сократилась на 12,6% по сравнению с декабрем 2010 года и на 1 февраля т.г. составила 2297 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в январе по сравнению с декабрем 2010 года сократилась на 17,3% – до 3453 грн., по Киевской области – на 11,7%, до 2336 грн., по Севастополю – на 18,7%, до 2204 грн.

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам января зафиксирован в Тернопольской области – сокращение по сравнению с декабрем 2010 года на 21,6%, до 1610 грн., Черниговской – на 12,7%, до 1703 грн. и Волынской – на 13,7%, до 1722 грн.