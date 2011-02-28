Налоговая обещает на треть сократить число проверок предпринимателей
17:42, 28 февраля 2011Общество
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Уже во втором квартале
Во втором квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена на треть сократить количество документальных проверок субъектов хозяйствования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.
«Мы проанализировали поданную отчетность и определили главные риски, которые могут привести к минимизации налоговых обязательств или к неуплате налогов. Соответственно, наши ревизоры и аудиторы, имея необходимую информацию, будут обращать внимание лишь на тех, кто, вероятно, может использовать незаконные схемы уклонения от налогообложения», - заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.
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