В Париже скончалась знаменитая актриса Анни Жирардо

В парижской больнице в понедельник утром на 80-м году жизни скончалась известная французская актриса Анни Жирардо, сообщает Газета.ру.

Согласно сообщению, А.Жирардо долгое время страдала болезнью Альцгеймера.

А.Жирардо была лауреатом премий международных Каннского и Венецианского кинофестивалей и национальной французской кинопремии «Сезар».

Последние годы одна из главных звезд Франции проживает в пустынном поселке Лизи-сюр-Урк, в 50 километрах от Парижа.