Ежель: у нас тоже огромная армия бесквартирных офицеров

Украина намерена использовать опыт России в реформировании национальных вооруженных сил, сообщил журналистам вчера во Владивостоке министр обороны Украины Михаил Ежель.

"На данном этапе реформируются вооруженные силы России и Украины. Цель нашей поездки - изучить опыт реформирования российской армии. Опыт, который понадобится нам в ближайшее время: мы тоже находимся на этапе реформирования", - сказал Ежель.

Он подчеркнул, что во время поездки ему удалось увидеть, что делается в российской армии для решения социальных вопросов. "То, что мы увидели на Камчатке, очень впечатлило. Там построены не только дома, но и великолепный спортивный комплекс, бассейн, аквапарк, дом офицеров, базовый матросский клуб. Сделан огромный шаг вперед, этого раньше здесь ничего не было", - сказал Ежель. Он пояснил, что прослужил на Дальнем Востоке 19 лет, поэтому ему есть с чем сравнивать.

Во Владивостоке его впечатлило то, что для военных было построено не точечное жилье, а целый микрорайон по названием "Снеговая падь" - там будут проживать более 20 тысяч человек. Здесь строятся школы, детские сады, спортивные комплексы, бассейн.

"Я обязательно обо всем увиденном в этой поездке доложу президенту Виктору Януковичу, который сделает все возможное, чтобы мы повторили опыт Российской Федерации. Я думаю, что нам тоже нужно пойти по такому же пути. Ведь у нас тоже огромная армия бесквартирных офицеров, и эту работу надо решать комплексно, а не точечно", - приводит его слова РИА "Новости".

В тот же день министры прибыли в Оренбург, где встретились с преподавателями и курсантами Президентского кадетского училища, осмотрели учебный корпус, ознакомились с инновационными формами обучения, побывали в столовой, бассейне, спортивном комплексе и общежитии - и вернулись из трехдневной поездки по Камчатке и Дальнему Востоку в Москву.