С балансов банков списали около 10 млрд. безнадежной задолженности

С балансов коммерческих банков списано около 10 млрд. грн. безнадежной задолженности.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» сообщил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

Он сообщил, что также НБУ провел консультации с министром финансов относительно порядка налогообложения.

«Он дал разъяснения: налоги будут уплачены тогда, когда будет продан залог. Реальное налогообложение произойдет, потому что наше постановление не дает права банкам не заниматься возвратом задолженности, в том числе реализацией залога, после ее списания за счет резервов» - отметил АРБУЗОВ.

По его словам Нацбанк ведет активную работу по формированию рынка «плохих» активов, при это уже сейчас видно что в данном направлении очень много нормативных пробелов.

«Например, возникла проблема — как продавать активы, под которые сформированы резервы в иностранной валюте. Пришлось решать вопрос о выдаче индивидуальной лицензии. Потому что есть компании, которые готовы купить, но как правильно осуществить эту продажу, никто не знает» - говорит АРБУЗОВ.