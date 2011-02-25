Янукович поздравил украинцев со 140-летием Леси Украинки

Президент Украины Виктор Янукович во время проекта «Разговор со страной», который транслировался в прямом эфире украинских телеканалов, поздравил украинцев со 140-летним юбилеем со дня рождения выдающейся украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

«Я приветствую Новоград-Волынский с этим прекрасным событием – празднованием юбилейной даты – 140-й годовщины со дня рождения Леси Украинка», – сказал Президент.

«Мы рассматривали в прошлом году этот вопрос – как праздновать этот день. В Новоград–Волынском, там, где родилась Леся Украинка, предусмотрены государственные мероприятия, и они выполняются», – сказал глава государства. По словам Президента, сегодня утром ему позвонил губернатор и спросил, сможет ли Виктор Янукович прилететь на запад. «Я сказал, что у меня, к сожалению, не будет времени, и скорее всего, я поздравлю по телевидению», – добавил Виктор Янукович.