Милиция задержала участников флеш-моба за «повестки» от Януковича

В Тернополе милиция задержала активистов общественного движения «За Украину!», которые раздавали «повестки» от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор акции, координатор движения «За Украину!» в Тернопольской области Степан БАРНА, участники флеш-моба «повестками» демонстрировали свой протест против действий В.ЯНУКОВИЧА и его команды. В повестке написано: «Вы считаете Степана Бандеру Героем Украины? Разговариваете на украинском? Не хотите платить за слишком дорогие коммунальные услуги?», дальше стоит штамп «Явка обязательна», а под ним подпись: «Если Вы не явитесь добровольно, Вы будете доставлены принудительно».

«Наших активистов Андрея БОДЮКА, Андрея и Максима КОРЕЛЬСКИХ задержали сегодня на Театральной площади. Пока еще в нашей стране действовал закон свободы слова, и каждый имел право выразить свое мнение относительно политического режима. Как видим, эти времена закончились», – заявил С.БАРНА.

По его данным, задержанные находятся в одном из отделений милиции.

С.БАРНА отметил, что задержание активистов движения «За Украину!» не повлияет на намерения проводить протестные акции и в дальнейшем.