МЧС предупреждает о возможном схождении лавин в Закарпатье

В Закарпатье ожидается схождение лавин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

По данным областного центра гидрометеорологии, в связи со снегопадами 25-26 февраля 2011 года на высокогорье Карпат объявляется штормовое предупреждение по поводу лавиноопасности.

Учитывая такую ситуацию управление МЧС Украины в Закарпатской области обращается к гостям и жителям региона на период объявления лавиноопасности воздержаться от походов в горы до нормализации ситуации и придерживаться правил безопасности.