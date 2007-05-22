Черноморнефтегаз опровергает заявление Юлии Тимошенко

Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" (г. Симферополь, Крым) опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что право на разработку газонефтяных месторождений на шельфе Черного моря было передано компаниям, которые являются близкими к RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь ГАО "Черноморнефтегаз" Юрий АВДЕЕВ.

"Это заявление несоответствует действительности. Разработка месторождений углеводородов на шельфе ведется "Черноморнефтегазом" совместно с НАК "Нафтогаз Украины", и осуществляется это прозрачно", – сказал он.

При этом он добавил: "Насколько мне известно, государство не намерено ни на пядь утступать в этом вопросе".

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерениях коалиции незаконно приватизировать ряд стратегических объектов. В частности, она заявила, что право на разработку газонефтяных месторождений на Черноморском шельфе недавно было передано компаниям, которые являются близкими к RosUkrEnergo. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это было сделано без конкурса с нарушением законов.

Справка УНИАН. Украинский сектор шельфа Черного и Азовского морей составляет 133,7 тыс. кв. км и входит в Альпийско-Гималайский орогенный пояс, в котором расположены крупнейшие нефтегазоносные регионы Ирана, Ирака, Азербайджана, Северного Прикавказья и Румынии.

Единственным в Украине предприятием, которое занимается добычей нефти, газа и газового конденсата на шельфе Черного и Азовского морей, является ГАО "Черноморнефтегаз". На сегодняшний день в акватории Черного и Азовского морей сейсморазведкой выявлено 109 структур.

В силу различных причин геологоразведочные работы на шельфе Черного и Азовского морей до сих пор выполнялись в ограниченных объемах, в результате чего степень освоения ресурсов остается очень низкой – около 4%.

Прогнозируемые ресурсы шельфа Черного и Азовского морей в газовом эквиваленте составляют 1,53 трлн. кубометров (1,5 млрд. тонн - в нефтяном эквиваленте), из них около 1,205 трлн. - в Черном море (79%), 0,324 трлн. - в Азовском (21%). По мнению экспертов, эти объемы составляют около 30% ресурсов всех углеводородов Украины.

ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В июле 2004 года дочерние компании "Газпромбанка" (Россия) и Raiffeisen (Австрия) создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину до 2028 года.

2 февраля 2006 года НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo создали совместное предприятие ЗАО "УкрГаз-Энерго" для поставок газа в Украину.

50% компании RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

С 1 января 2006 года RosUkrEnergo является эксклюзивным поставщиком природного газа в Украину.