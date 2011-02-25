Украина - чемпион по инфляции в СНГ

По итогам 2010 года наша страна заняла первое место в СНГ по росту инфляции. Об этом пишет «Комсомольская правда в Украине».

Так, по данным Государственного комитета статистики Украины, цены в стране за прошлый год выросли на 9,4 процента. По пятам за нами следуют Армения (8,2 процента), Кыргызстан (8 процентов), Беларусь (7,8 процента), Молдова (7,4 процента). В России цены в прошлом году выросли на 6,9 процента.

В среднем по СНГ этот показатель составил 7,4 процента.

По данным Госкомстата, в 2010 году общий объем валового внутреннего продукта (ВВП) в постоянных ценах в странах СНГ увеличился на 4,5 процента. Наибольший рост показали Узбекистан (+8,5 процента), Беларусь (+7,6 процента) и Казахстан (+7,5 процента). В Украине годовой рост ВВП составил 4,2 процента.

Газета отмечает, что Украина имеет все шансы опередить СНГ и в 2011 г. Напомним, что в январе 2011 года потребительские цены на товары и услуги в Украине быстрее всего росли в Крыму (+1,6 процента). На втором месте в этом рейтинге расположилась Ивано-Франковская область (+1,5 процента), на третьем – Севастополь (+1,4 процента). Относительно стабильные цены в январе наблюдались в Киевской (+0,4%), Закарпатской (+0,5%), Волынской (+0,6%) областях и в Киеве (+0,6%).