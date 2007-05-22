Начальникам поездов разрешили оформлять международные билеты пассажирам

Начальники поездов межгосударственного сообщения формирования «Укрзализныци» с 1 сентября т.г. уполномочены оформлять билеты пассажирам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», соответствующее решение принято на 46-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участниц СНГ, которое проходило с 17 по 19 мая в г. Астана (Казахстан).

В частности, решением совета СНГ внесены изменения и дополнения в Соглашение об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении, которые внедряются с 1 сентября 2007 года. Согласно этим изменениям, бригадирам поездов формирования «Укрзализныци» разрешено осуществлять оформление билетов в международных поездах.

«Хорошей новостью для пассажиров, которые пользуются поездами межгосударственного сообщения формирования «Укрзализныци», является то, что начальникам поездов разрешено оформлять билеты пассажирам на станциях, где отсутствуют международные кассы», - отметил начальник Главного управления внешних связей «Укрзализныци» Игорь МАТВЕЕВ.

Совет также решил, что новый график движения поездов международного сообщения среди государств-участниц СНГ будет введен 27 мая 2007 года в 00.00 по московскому времени. Новым графиком на межгосударственных маршрутах предусмотрено курсирование 282 пар пассажирских поездов. Из них 181 пара курсирует на протяжении года, 58 пар поездов пригородного международного сообщения, 368 маршрутов прицепных и беспересадочных пассажирских вагонов межгосударственного сообщения. В новом графике увеличилось на 2 пары общее количество пассажирских поездов международного сообщения, скорых - на 11 пар, из них на 4 пары формирования железных дорог России. Количество маршрутов курсирования прицепных и беспересадочных вагонов международного сообщения осталось без изменения, но общее количество вагонов выросло на 7 единиц.