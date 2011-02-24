Уволен чиновник, у которого украли всю киевскую приватизацию за 5 лет

Дмитрий ПАРФЕНЕНКО назначен начальником Главного управления коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации. Анатолий ЧУБ, возглавлявший это управление, уволен соответствующим распоряжением председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

По его словам, сегодня Д.ПАРФЕНЕНКО был представлен сотрудникам управления.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2010 года начальник Главного управления коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации А.ЧУБ подал заявление об увольнении. А.ЧУБ является депутатом Киевсовета (фракция Блока Черновецкого) и членом постоянной комиссии по вопросам собственности.

Согласно информации прокуратуры Киева, 26 марта 2010 года депутат Киевсовета, председатель одной из комиссий, обратился в органы внутренних дел по поводу похищения его автомобиля. В похищенной машине находились документы, которые касаются приватизации объектов на территории города в 2006-2010 годах. 31 марта прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА, по вине которых были утеряны документы о приватизации объектов на территории столицы за 2006-2010 гг.

8 апреля Печерский райсуд столицы по иску мэрии остановил исполнение всех следственных действий по этому уголовному делу. Позже этот же суд отменил постановление о запрещении следственных действий по делу об утере документов на приватизацию объектов в Киеве.

19 мая апелляционный суд подтвердил законность возбуждения дела в отношении чиновников КГГА за потерю приватизационных документов.

Справка УНИАН. Д.ПАРФЕНЕНКО работал заместителем председателя ФГИУ, также был членом Наблюдательного совета «Нафтогаза».