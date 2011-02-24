Украинка возглавила крупнейшую молодежную организацию мира

16:12, 24 февраля 2011
Общество
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50 тысяч студентов в 107 странах мира

Татьяна Михайлюк из Ивано-Франковска возглавила глобальную молодежную организацию AIESEC, которая объединяет более 50 тысяч студентов в 107 странах мира.

Об этом  ЗІКу сообщили в пресс-службе AIESEC.

Президентом AIESEC International Татьяну Михайлюк избрали на международной конференции в Мексике «Global Leaders Summit», где собрались лидеры организации из 107 стран мира.

Девушка приступит к своим обязанностям в качестве президента AIESEC с 1 июля 2011 года. Ее каденция будет продолжаться до 1 июля 2012 года

 

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