100-миллионный кредит пойдет на переработку мусора

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует привлечь кредит в размере 100 млн. долл. у Всемирного банка на финансирование инфраструктурных проектов в рамках Национального проекта «Чистый город», в частности, на строительство мусороперерабатывающих заводов в 10 городах Украины.

Как указывается в сообщении на сайте министерства, об этом шла речь в ходе встречи первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия ХИВРИЧА с представителями Всемирного банка.

По данным министерства, на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация для реализации проекта «Чистый город» в городах Вознесенск (45 млн. грн.), Тернополь (24 млн. грн.), Черновцы (60 млн. грн.) и Ивано-Франковск (34 млн. грн.). Отбор остальных шести городов продолжается.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что правительство Украины заинтересовано в получении дополнительного финансирования со стороны Всемирного банка для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотвода (200 млн. долл.) и в сфере теплоснабжения (200 млн. долл.).

Как сообщал УНИАН, строительство мусороперерабатывающих заводов предусмотрено национальным проектом «Чистый город», которое Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет реализовывать совместно с Государственным агентством по управлению национальными проектами.

В рамках проекта планируется строительство мусороперерабатывающих заводов или линий по переработке твердых бытовых отходов (бумага, стекло, пластик), которые бы могли выпускать вторичное сырье и утилизировать остальные отходы.

Строительство заводов будет осуществляться в основном за инвестиционные средства. В ноябре 2010 года у министерства были предварительные договоренности с ЕБРР и Всемирным банком о предоставлении кредитов.