В Одессе запрещены массовые мероприятия

С учетом возросшего за последнюю неделю на 6,4 процента уровня заболеваемости на грипп сегодня Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести карантин в медицинских учреждениях и запретить культурно-массовые мероприятия в школах и других учебно-воспитательных учреждениях.

Как сообщили УНИАН в горсанэпидемслужбе, «уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями приблизился к эпидемиологическому порогу».

Введенными ограничительными мерами, которые будут действовать до особого распоряжения, предусматривается усиление противоэпидемического режима: в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях обязательна влажная уборка с дезинфицирующими средствами помещений, а также ультрафиолетовое облучение.

Напомним, осенью Одесская облСЭС обнародовала прогноз, согласно которому что зимний сезон 2010/2011 годов гриппом могут переболеть до полмиллиона жителей региона. Причем основным вирусом будет один из штаммов «свиного» гриппа - А/H1N1 («Калифорния»).