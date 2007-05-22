Погода до конца недели

Завтра в Украине осадки не ожидаются, только днем в западных областях и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-34°, на побережье морей 23-28°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°.

24-25 мая - жаркая, преимущественно сухая погода, только в Карпатах и на Прикарпатье отдельные грозовые дожди. Температура ночью 16-21°, 25 мая в северной половине 13-18°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-34°, местами 35-36°, на побережье морей 24-29°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

26-27 мая сохранится жаркая, преимущественно сухая погода, только днем 27 мая в северных и центральных областях в отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-21°, днем 26-32°, в южных, восточных и центральных областях местами 33-35°.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 31-33°; по области ночью 14-19°, днем 30-34°.

24-25 мая - небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 24 мая 16-21°, 25 мая 13-18°; днем 26-31°.

26-27 мая сохранится жаркая погода с температурой ночью 15-21°, днем 27-32°. Без осадков, только днем 27 мая в отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза.