Евро на межбанке идет вверх
11:27, 23 февраля 2011Общество
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Нацбанк вчера на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9480/7,9540 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2722/0,2725, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9030/10,9135.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3711/1,3713 (вторник – 1,3547/49).
Во вторник, 22 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.
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