Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9480/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2722/0,2725, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9030/10,9135.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3711/1,3713 (вторник – 1,3547/49).

Во вторник, 22 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.