За год погибло 57 военнослужащих ВСУ

В 2010 году погибло 57 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержатся в издании «Белая книга-2010», которое было презентовано сегодня в Киеве.

В частности, как уточняют в Министерстве обороны, во время исполнения служебных обязанностей в прошлом году погибло 10 военнослужащих, а 47 - вне службы.

Среди причин потерь личного состава ВСУ называются, в частности, суицид (22), ДТП (11) и другие несчастные случаи (24).

Как говорится в «Белой книге-2010», в 2009 году погибло 59, в 2008-м – 76, в 2007-м – 89 и в 2006-м – 84 представителя ВСУ.

Как отмечают в Минобороны, подавляющее большинство несчастных случаев происходит вне исполнения служебных обязанностей личным составом.