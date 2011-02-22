Янукович поручил Хорошковскому заняться сточными водами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Службе безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел провести работу по проверке ситуации с выбросами сточных вод в Черное море и большие реки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

“Необходимо провести проверку и дать объективную справку”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ

Глава государства поручил председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ возглавить эту работу. “Подготовьте распоряжение - и нужно отработать этот вопрос немедленно. Также определитесь со сроками”, - сказал Президент.

Сегодня, констатировал глава государства, в аварийном состоянии у нас находится 90% очистительных сооружений, которые сбрасывают неочищенную воду в Черное море и реки.

“Нам нужно сейчас значительно усилить ответственность за нарушение нормативов в системе охраны окружающей среды”, - сказал Президент, отметив, что соответствующее поручение должно быть записано в протоколе сегодняшнего заседания министру чрезвычайных ситуаций Виктору БАЛОГЕ.

Глава государства также высказался за целесообразность существенного изменения кадров санитарных врачей, которые работают в населенных пунктах на побережье Черного моря. “Там коррупция, они годами не применяют те правила и законы, которые в Украине действуют”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на заседании Регионального комитета по экономическим реформам в Одесской облгосадминистрации В.ЯНУКОВИЧ заявил о неблагоприятной экологической ситуации в Одессе и Одесской области. Президент обратил внимание руководства Одессы на то, что водопроводная вода непригодна для питья, а море загрязнено стоками.