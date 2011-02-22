Прокуратура передала в суд дело замглавы Пенсионного фонда

Следственным отделом прокуратуры города Киева направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины, который нанес государству свыше 6 млн. грн. ущерба.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, досудебным следствием установлено, что он, действуя от имени Пенсионного фонда Украины, в нарушение «Положения о закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», заключил договор с ООО «Украинский мейлинговый центр» на доставку персонифицированных бесконвертных именных сообщений.

Однако указанное общество не имело возможности обеспечить доставку вышеуказанных сообщений, а выступило посредником, в результате чего Пенсионному фонду Украины нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по факту злоупотребления бывшим заместителем председателя Пенсионного фонда служебным положением, которое привело к нанесению государству свыше 6 млн. грн. ущерба.

Дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).