В Крыму поймали банду, в которую входили пять милиционеров

В Крыму правоохранители выявили организованную преступную группировку в составе шести человек, пятеро из которых являлись сотрудниками милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, на протяжении 2010 года участники ОПГ с целью личного обогащения совершили ряд противоправных действий.

22 февраля сотрудники отдела внутренней безопасности крымской милиции совместно с работниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГУ СБУ в АРК задержали участников ОПГ.

По материалам милиции следственным отделом прокуратуры АРК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«Руководство Главного управления крымской милиции считает недопустимым прохождение службы в органах внутренних дел лицами, совершившими противоправные деяния», - говорится в пресс-релизе.