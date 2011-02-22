Под крылом Минэкологии человек «нахимичил» 850 тысяч

В Херсонской области СБУ раскрыла механизм разворовывания бюджетных средств во время реализации программ в природоохранной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области, передано в суд уголовное дело в отношении руководителя корпорации, созданной под эгидой Министерства экологии Украины, который присвоил свыше 850 тыс. грн. бюджетных средств.

Согласно материалам дела, в 2006 году предприниматель заключил с Государственным управлением охраны окружающей природной среды в Херсонской области договор об уничтожении непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений, которые находились на территории Херсонской области.

В соответствии с актами выполненных работ якобы было вывезено и обезврежено 65,2 тонны отходов, которые находились в Цурюпинском и Скадовском районах. После подписания указанных актов на расчетный счет корпорации было перечислено 0,85 млн. грн. за работы, которые фактически не были выполнены.

Полученные на протяжении 2006-2007 годов бюджетные средства злоумышленник перечислил на счета предприятий с признаками фиктивности, перевел в наличность и присвоил.