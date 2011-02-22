Нефть дорожает на фоне беспорядков в Ливии

Мировые цены на нефть выросли на фоне продолжающихся протестов в Ливии. Цена барреля нефти поднялась до 108 долларов, достигнув трехлетнего максимума, сообщает Би-би-си.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 21 февраля повысилась на 3,22 долл. и составила 105,74 долл./барр.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) нефтяные торги в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня президентов.