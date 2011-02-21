Раскрыто изнасилование с убийством 9-летней девочки

В Днепропетровской области задержали убийцу малолетней девочки, тело которой было найдено в контейнере для мусора 10 февраля в Днепродзержинске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил заместитель начальника Главного управления МВД в Днепропетровской области, начальник криминальной милиции Валерий МАЗАН.

По его словам, убийство совершил сожитель матери погибшей девочки - 47-летний гражданин Российской Федерации.

Как сообщил задержанный, 8 февраля около 20.00 он находился в квартире своей сожительницы в Днепродзержинске, где в это время находилась также ее дочь 2002 года рождения. Применив физическую силу и удерживая девочку руками, он изнасиловал ее. Когда ребенок стал кричать, злоумышленник руками перекрыл девочке дыхательные пути. Через несколько минут ребенок умер от механической асфиксии.

С целью сокрытия убийства злоумышленник положил тело в мешок и затем выбросил его в мусорный бак.

В.МАЗАН сообщил, что мать знала об убийстве дочери, но не сообщила своевременно об этом в правоохранительные органы. Поэтому в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины («Сокрытие преступления»). Женщина также задержана.

Против ее сожителя возбуждены два уголовных дела: по статье 152, ч. 4 («Изнасилование малолетней») и 115 ч. 2 («Умышленное убийство малолетнего ребенка»). Убийце грозит пожизненное заключение.