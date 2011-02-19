В Тернополе задержали мужчину, ограбившего 5 аптек

УНИАН. В Тернополе задержали 34-летнего мужчину, который ограбил 5 местных аптек. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, грабить аптеки задержанный начал в январе, в основном те аптеки, которые расположены на околице города. Злоумышленник во всех случаях действовал одинаково – выжидал, чтобы в помещении не осталось покупателей, потом заходил, спрашивал провизора о препарате, которым местные фармацевтические заведения не торгуют, и тут же натягивал на лицо маску и, угрожая оружием, требовал деньги из кассы.

Для того, чтобы поймать серийного грабителя, в одной из аптек была устроена засада. После того, как он туда вошел, и уже получил отданные продавцом аптеки деньги, мужчину задержали оперативники. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.