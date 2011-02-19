Кто по пьянке "заминировал" Петровку?

Милиция установила личность человека, который накануне сообщил о заминировании столичного рынка “Петровка”.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 17 февраля в Главное управление столичной милиции по спецлинии «102» поступило сообщение о заминировании рынка «Петровка». На место происшествия выехали взрывотехники, наряд МЧС и машины „скорой помощи”. Эвакуация с территории рынка не проводилась, поскольку следственно-оперативная и взрывотехническая группы милиции, которые осмотрели территорию рынка, взрывных устройств не выявили.

В настоящее время установлено, что о заминировании сообщил 36-летний киевлянин. Он объяснил, что в состоянии алкогольного опьянения ему показалось, что на рынке взорвался мусорный бак, и как сознательный гражданин, он сразу же сообщил об этом правоохранителям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).