ГУАМ хочет набраться опыта у Японии

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили состояние и перспективы сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в четверг в Киеве состоялось 5-е заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям.

В мероприятии приняли участие представители национальных структур по чрезвычайным ситуациям государств-членов ГУАМ, а также сотрудники Посольства Японии в Украине.

Рабочая группа обсудила вопросы подготовки к проведению совместного семинара в формате ГУАМ – Япония в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Участники заседания высказались за дальнейшее развитие сотрудничества с Японией, в частности, в области реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе на химические, бактериологические и радиационные угрозы.

Также был рассмотрен ход выполнения плана совместных мероприятий на 2010-2011 годы по реализации Соглашения между правительствами государств-участников ГУАМ о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, Регламента обмена информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также плана сотрудничества в сфере обучения и переподготовки кадров.

Участники заседания заслушали информацию о процессе реализации инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство» в части «предупреждения, готовности и реагирование на природные и техногенные катастрофы», а также участия в данном проекте государств ГУАМ.

Учитывая современные угрозы технологического терроризма, была отмечена целесообразность задействования комплексного межведомственного подхода в сфере предупреждения таких чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Очередное заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям планируется провести в четвертом квартале 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.