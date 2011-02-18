Украина попала в список самых пьющих стран в мире

Граждане Молдавии выпивают больше алкогольных напитков, чем жители других стран, говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее жители выпивают в среднем 18,22 литра алкогольной продукции в год, что почти в три раза больше чем средний показатель в мире - 6,1 литра алкоголя на человека в год.

В рейтинге "самых пьющих"также фигурирует Чехия с показателем 16,45 литра алкоголя на человека в год, Венгрия - 16,27, Россия - 15,76, Украина - 15,6, Эстония - 15,57, Андорра - 15,48, Румыния - 15,3, Словения - 15,19, Белоруссия - 15,13, Великобритания - 13,37 литра.

ВОЗ отмечает, что в бюджете Молдавии, равно как и в Израиле, Хорватии и Украине, заложена специальная статья по лечению от алкоголизма.

Вместе с тем, 126 стран формально проводят программы лечения от злоупотреблением алкоголя.

В мировом масштабе организация зарегистрировала 6,2% смертей от алкоголя среди мужского населения против 1,1% среди женского.

В мире около 320 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет погибают от употребления алкоголя, что составляет 9% всех смертей в этой возрастной категории, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад ВОЗ.