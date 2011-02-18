Завод по ночам жжет резину

17 февраля в Лисичанске Луганской области состоялся митинг у завода резинотехнических изделий (РТИ).

Более 150 человек, жители близлежащего района, требовали ликвидировать экологически вредное производство по утилизации различных отходов предприятия, организованного ОАО «Луганскпереработка».

Вредное производство расположено в ста метрах от жилых домов, сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации партии ВО «Батькивщина».

«Батькивщина» выступает в поддержку лисичанцев, которые вышли на акцию протеста с требованием закрыть незаконный цех по переработке отходов завода резинотехнических изделий.

«Мы активно поддерживаем жителей Лисичанска, которые страдают из-за вредных выбросов в атмосферу при сжигании отходов лисичанского завода РТИ. Горожане располагают сведениями, что вредное производство ведется исключительно по ночам, есть в наличии видео, подтверждающее данный факт. Попытки встретиться с руководством «подпольного» цеха не увенчались успехом. Это может говорить лишь о том, что утилизация ведется с нарушением норм природоохранного законодательства. На данный момент протестующие подписали резолюцию с требованием о полном прекращении работы цеха, и обратились с ней к местным властям и руководству ОАО «Луганскпереработка», - прокомментировала ситуацию в Лисичанске председатель Луганской областной организации партии ВО «Батькивщина» Ирина ВЕРИГИНА.

Она также сообщила, что будут составлены обращения в прокуратуру и другие инстанции.