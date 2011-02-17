Клинтон: в Египте еще много предстоит сделать
23:25, 17 февраля 2011Общество
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США выделяют 150 млн. долл.
США выделят Египту 150 млн. долл. на поддержку экономики, заявила госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН.
"Я рада сегодня объявить, что мы выделяем 150 миллионов долларов Египту, чтобы иметь возможность поддержать переход к новому режиму и помочь в деле экономического восстановления", - сказала Х.КЛИНТОН журналистам.
Клинтон также подчеркнула, что для обеспечения упорядоченного перехода к новой форме правления - ещё предстоит многое сделать.
Президент США Барак ОБАМА также ранее заявил, что передача власти - лишь первый шаг к полной реализации чаяний египетского народа, к демократизации страны и свободным выборам.
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