Чего ждать 18 февраля от мощной вспышки на Солнце

До нашей планеты долетит огромный плазменный сгусток. Об этом пишет "Комсомольская правда". В ночь на вторник, 15-го, спутники GOES зафиксировали на Солнце вспышку класса X2 - высшего по мощности. Таких колоссальных огненных всплесков не было на светиле вот уже пять лет - с декабря 2006 года.

Вспышку сопровождал так называемый корональный выброс - Солнце извергло потоки заряженных частиц. Сейчас эти плазменные сгустки приближаются к Земле со скоростью 410 километров в секунду. И достигнут нашей планеты к концу дня в пятницу, 18 февраля. Поэтому ожидается сильная магнитная буря, которая продлится от 10 часов до суток. То есть захватит и ночь на субботу, и саму субботу.

Геомагнитные последствия от вспышки неизбежны, заверяют специалисты. Ведь источник коронального выброса находился почти точно по центру солнечного диска и прямо напротив Земли.

Неизвестно, какие конкретно неприятности произойдут в результате сотрясения электромагнитного поля нашей планеты, принимающего на себя удар плазмы. Специалисты не предрекают ничего катастрофического в глобальном масштабе. Но не исключены локальные нарушения в радио- и телефонной связи, скачки напряжения, короткие замыкания и даже аварии на трансформаторных подстанциях. В этой связи разумно было бы в пятницу вечером не пользоваться энергоемкими бытовыми приборами - электрическими духовками и мощными отопителями.