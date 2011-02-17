Чего ждать 18 февраля от мощной вспышки на Солнце
Таких всплесков не было уже пять лет
До нашей планеты долетит огромный плазменный сгусток. Об этом пишет "Комсомольская правда".В ночь на вторник, 15-го, спутники GOES зафиксировали на Солнце вспышку класса X2 - высшего по мощности. Таких колоссальных огненных всплесков не было на светиле вот уже пять лет - с декабря 2006 года.
Вспышку сопровождал так называемый корональный выброс - Солнце извергло потоки заряженных частиц. Сейчас эти плазменные сгустки приближаются к Земле со скоростью 410 километров в секунду. И достигнут нашей планеты к концу дня в пятницу, 18 февраля. Поэтому ожидается сильная магнитная буря, которая продлится от 10 часов до суток. То есть захватит и ночь на субботу, и саму субботу.
Геомагнитные последствия от вспышки неизбежны, заверяют специалисты. Ведь источник коронального выброса находился почти точно по центру солнечного диска и прямо напротив Земли.
Неизвестно, какие конкретно неприятности произойдут в результате сотрясения электромагнитного поля нашей планеты, принимающего на себя удар плазмы. Специалисты не предрекают ничего катастрофического в глобальном масштабе. Но не исключены локальные нарушения в радио- и телефонной связи, скачки напряжения, короткие замыкания и даже аварии на трансформаторных подстанциях. В этой связи разумно было бы в пятницу вечером не пользоваться энергоемкими бытовыми приборами - электрическими духовками и мощными отопителями.