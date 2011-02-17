Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9570/7,9625, к 12:00 сузился спрэд – 7,9580/7,9605 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2722, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2721/0,2722. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,2550 (-0,0465).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3555/1,3557, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7835/10,7910, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7935/10,8030.

В среду Нацбанк на рынок не выходил.