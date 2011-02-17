В Луганске до сих пор горит поликлиника

Сегодня в 1.30 в Луганске в рентгеновском кабинете на первом этаже четырехэтажного здания поликлиники №7 (1908 году постройки) возник пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 8.30 полностью выгорели деревянные перегородки второго, третьего и четвертого этажей.

На базе поликлиники работают 4 дневных стационара, здесь расположена центральная научная медицинская библиотека. В поликлинике работает около 400 человек.

Причина пожара пока неизвестна.

***Здание поликлиники является памятником архитектуры (известное как Дом Васнева). В свое время здесь располагалось педагогическое училище, КГБ, во время немецкой оккупации – гестапо, позже - больница завода имени Ленина. Как поликлиника действует с начала 70-х годов XX века.