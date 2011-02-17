В Луганске горел рентген-кабинет поликлиники

08:54, 17 февраля 2011
Общество
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Здание - 1908 года

Сегодня в 1.30 в Луганске в рентгеновском кабинете на первом этаже четырехэтажного здания поликлиники №7 (построенная в 1908 году) возник пожар.

Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.

К тушению пожара были привлечены десять отделений Государственной пожарной охраны. Причина пожара устанавливается.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

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