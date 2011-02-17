Эксперт: прокачка нефти из Одессы в Беларусь не затронет интересы России

Увеличение объемов прокачки нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» не будет угрожать поставкам российской нефти в Европу из-за перенаправления значительных объемов в восточном направлении.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин СИМОНОВ.

«Конфликт возможен, и «Транснефть» уже заявляла об угрозе транзита (в Европу – УНИАН), но на самом деле это тот редкий случай, когда мы сами виновники своих проблем», – сказал он.

«Проблема «Одесса-Броды» заключается в том, что даже если бы не было аверсного использования этого нефтепровода, то есть не было идеи взять азербайджанскую нефть и доставить ее до белорусских заводов, российская нефть могла там не оказаться потому, что основные поставщики нефти по маршруту «Броды-Одесса», например компания ТНК-ВР, заранее предупреждала «Транснефть», что у нее этой нефти физически нет», – сказал эксперт.

К.СИМОНОВ пояснил, что в подписанном контракте речь идет поставках в Беларусь венесуэльской нефти, но из-за разменных сделок реально будет поставляться азербайджанская нефть по «Одесса-Броды».

По его словам, после ввода в строй нефтепровода на Китай достаточно большие объемы отвлекаются на восточном направлении, притом что рост добычи нефти в РФ не очень большой.

«Отвлекая нефть с европейского рынка, мы сами создаем проблемы, и, по моим оценкам, даже если бы не было аверсного режима, то этот нефтепровод мог остановиться», – сказал он, добавив, что в это время как раз закончились контрактные обязательства у ТНК-ВР.

По его мнению, Россия сознательно отказывается от некоторых рынков, в частности Словакии.

«На это место будут приходить другие поставщики, например Казахстан, который высказал заинтересованность в поставках на эти рынки», – сказал К.СИМОНОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. глава компании "Транснефть" Николай ТОКАРЕВ заявил, что не исключает возможности остановки экспортных поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в случае увеличения прокачки нефти из украинского порта «Южный» в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Глава "Транснефти" напомнил, что в этом направлении в Южную Европу ежегодно поступает 17 млн. тонн российской нефти. Варианты развития событий, по словам Н.ТОКАРЕВА, будут зависеть от того, как стороны будут находить баланс интересов.

В прошлом году Беларусь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, договорилась о поставках 10 млн. нефти в год с Венесуэлой. Осенью оптимальным способом поставки этой нефти была признана доставка ее танкерами до украинского морского порта «Южный», а затем по нефтепроводу «Одесса-Броды», который для этого был переведен в аверсный режим.

В компании напомнили, что этот нефтепровод был построен в 2001 году для прокачки каспийской нефти в обход России. Вместе с тем из-за отсутствия ветки в Польшу труба несколько лет не использовалась, затем начались поставки небольших объемов нефти в реверсном режиме.

Руководство "Транснефти" неоднократно заявляло, что запуск «Одесса-Броды» в аверсном режиме может создать технологические проблемы для работы южной ветки нефтепровода "Дружба".

После перехода «Одесса-Броды» в аверс нефть по одной из двух веток южной "Дружбы" была запущена в реверсе в направлении Мозырского НПЗ (Беларусь). После этого для экспортных поставок нефти на запад вторая ветка была пущена на предельную мощность – 17,05 млн. тонн нефти в год.