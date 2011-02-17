Жильё эконом-класса дорожает, а премиум- и бизнес-класс нет

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в январе текущего года выросла на 2,5% по сравнению с декабрем 2010 г. – с 5514 до 5650 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в январе подешевело на 2,9% - с 9383,5 до 9111,5 грн./кв.м.

При этом цена на жилье премиум-класса снизилась на 1,9% - с 15313,5 до 15023 грн./кв.м.