В Макеевке 75 человек пострадали от морозов

В Макеевке Донецкой области 75 человек пострадали от морозов нынешней зимой, из них двое человек умерли от переохлаждения.

Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Юнион» со ссылкой на данные врачей городской «Скорой помощи».

По словам медиков, 73 человека, пострадавших от холода, обратились в больницу, еще двое – погибли.

Врачи советуют людям, чтобы они не пополнили число пострадавших от мороза, закаляться, есть больше фруктов, теплее одеваться и реже выходить на улицу, особенно сейчас, когда температура воздуха опускается ниже 23 градусов.

Медики также констатировали, что чаще всего в больницы с обморожением попадают люди в состоянии алкогольного опьянения.