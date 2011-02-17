НФПУ: от пенсионной реформы пострадают 5 категорий граждан

В Национальном форуме профсоюзов Украины считают, что больше всего от предложенной правительством пенсионной реформы пострадают женщины, военнослужащие, отдельные группы граждан пенсионного возраста и госслужащие, а выигрывают - высокооплачиваемые должностные лица и те, кто уже вышел на пенсию.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Национального форума профсоюзов Украины.

По данным НФПУ, больше всего от новой пенсионной реформы пострадает 5 категорий граждан: женщины в возрасте 55 лет; военнослужащие, которые на момент введения реформы будут иметь выслугу 20 лет, но не успеют выйти на пенсию; граждане, которые на момент введения реформы достигли пенсионного возраста, но не имеют возможности повысить свой пенсионный стаж до необходимых 15 лет; граждане, которые не имеют пенсионного стажа, достаточного для получения полной пенсии, и пенсионеры, которые работают в статусе госслужащих или приравненные к этому статусу.

При этом от реформы выигрывают лишь две категории населения. Те, кто успел выйти на пенсию до введения реформы, и бывшие высокопоставленные должностные лица, которые получают от 10 до 40 тыс. грн. пенсии.

«В течение первого года введения реформы поступления в Пенсионный фонд увеличатся от 500 млн. до 1 млрд. грн. Но эти средства не решат проблему дефицита Пенсионного фонда. Большая часть этих денег попадет из карманов тех, кто проиграл от введения реформы, в карманы тех, кто от нее выиграл. Это, в свою очередь, может привести к социальной напряженности и конфликтам между разными группами пенсионеров, углубит и заморозит социальную несправедливость», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.

Вместе с тем, он не исключил, что до этого срока проект закона может быть отозван из парламента для внесения изменений.

14 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, правительство может отозвать законопроект о пенсионной реформе, если во время парламентских слушаний прозвучат весомые аргументы для доработки документа.