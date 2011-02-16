Меджлис: без Джарты вопрос с мечетью не решился бы

Без личной и принципиальной позиции главы Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ решение Симферопольского городского совета о выделении земли под строительство мечети было бы «практически невозможным».

Об этом говорится переданном УНИАН в комментарии руководителя отдела внешних связей Меджлиса крымскотатарского народа Али ХАМЗИНА.

Как отмечает А.ХАМЗИН, 15 февраля 2011 года на сессии Симферопольского городского совета было принято решение, которого годами добивались крымские татары, - выделение участка под строительство Соборной мечети по ул. Ялтинской, 22. «Факт, что из 72-х депутатов за это решение проголосовал 71, по праву заслуживает восхищения, но, возможно, из-за того, что на сессии горсовета присутствовал сам председатель Совета Министров АРК Василий ДЖАРТЫ, который перед голосованием даже обратился к депутатам с просьбой поддержать это решение», - считает А.ХАМЗИН.

По словам А.ХАМЗИНА, многие соотечественники пока относятся к этой важной в судьбе крымскотатарского народа новости с выжидательной позиции и даже с недоверием.

«На самом деле, не без оснований мы опасаемся подвохов или даже «неожиданностей» которые могут последовать за этим решением, чтобы сорвать его… Но присутствует уверенность, что крымские татары в этот раз не будут разочарованы, как и многие, особенно международные наблюдатели, которые не меньше удивленны смелым и волевым поведением руководителя АРК, который продемонстрировал высокие качества уже не только хозяйственника, но и политика», - резюмирует А.ХАМЗИН.

Как сообщал УНИАН, Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сначала планировало построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22 в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка площадью 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали управлению мусульман строить мечеть на участке площадью 2,7 га по улице Луговой, 6 и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в лесопарковой зоне.

Высший хозсуд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на участке по улице Ялтинской.

15 февраля 2011 года Городской совет Симферополя разрешил Духовному управлению мусульман Крыма строить главную мечеть мусульман региона на том месте, где они хотели - на улице Ялтинской, разрешив разрабатывать проект землеустройства по отводу под нее участка площадью 2,7 гектара.