В Киеве прошлой ночью подожгли 11 автомобилей

В Киеве прошлой ночью от огня пострадали 11 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в столице.

В частности, в 3 часа ночи в Деснянском районе на улице Братиславской, 42, загорелся «Сиат Кордоба». Пламя от него перекинулось на рядом стоящие автомобили «Фиат Добла» и «Лада-1118». В автомобилях выгорели салоны и моторные отсеки, повреждены колеса и лакокрасочное покрытие.

Пожарные, приехавшие на пожар по вызову кого-то из жильцов дома, потушили три пылающих автомобиля и отвели огонь еще от двух автомобилей: «ВАЗ-21043» и «Киа Пиканто». В первом повреждено багажное отделение, во втором – покрытие.

Кроме того, огнем были повреждены и 6 автомобилей во дворе 16-этажного жилого дома на улице Николая Матеюка, 5-А.

На месте обоих пожаров работали специалисты столичного Управления МЧС, которые сейчас устанавливают причины возгорания. Предварительная версия – посторонний источник возгорания был занесен неизвестными лицами.