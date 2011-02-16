В Украине отметили День памяти участников боевых действий

В Ивано-Франковске состоялось вече-реквием по случаю годовщины выведения советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, вече-реквием состоялось в парке воинов-интернационалистов возле памятника прикарпатцам, погибшим в Афганистане. Священники отслужили панихиду по погибшим. Руководители области и города Ивано-Франковска, ветераны, лидеры политических организаций возложили венки и цветы к памятнику. На вече городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС выразил надежду, что Украинское государство сделает все, чтобы наши солдаты никогда не воевали в чужих странах. По его словам, война в Афганистане была «лишена смысла и была захватнической войной тоталитарного режима». Первый заместитель председателя областного совета Василий ГЛАДИЙ и заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ назвали ценным патриотизм воинов-афганцев в перестройке украинской армии. По словам председателя Ивано-Франковской областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана Юрия КУПЧИЯ, боевые действия сильно подорвали здоровье людей, и в настоящее время медицинское обеспечение ветеранов является самой болезненной проблемой. Также, по его словам, остается открытой проблема обеспечения жильем ветеранов войны.

На вече-реквиеме ветераны войны держали портреты погибших побратимов. Прозвучал военный салют. Затем поименно почтили память погибших и выпустили в небо десятки голубей.

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В Чернигове состоялись мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 22-й годовщины выведения ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, в областной госадминистрации состоялась встреча руководителей области и города с воинами-интернационалистами.

Как сообщил глава ОГА Владимир ХОМЕНКО, в Черниговской области проживают более 3 тысяч воинов-афганцев, с войны не вернулось 115 молодых людей, которые погибли или пропали без вести.

За добросовестное выполнение интернационального долга и активную общественную деятельность воинам-интернационалистам были вручены почетные грамоты, благодарности и отличия.

Также в центре Чернигова вблизи памятника воинам-интернационалистам прошел митинг-реквием, в котором приняли участие почти 400 ветеранов боевых действий на территории других стран и членов их семей.

Участники митинга возложили цветы к памятнику, зажгли свечи и минутой молчания почтили память своих побратимов.

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15 февраля в центре Луганска состоялся митинг по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 22-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили Гирлянду славы и цветы к Памятному знаку воинам-интернационалистам.

В мероприятии приняли участие руководители области, члены областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана, вдовы и матери погибших воинов, представители общественности.

В афганской войне принимали участие свыше 8 тысяч жителей Луганской области. 162 из них погибли.

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В Запорожье почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Запорожья, также состоялось торжественное заседание, в ходе которого мэр Запорожья Александр СИН заявил о том, что городе будет принята программа, направленная на поддержку ветеранов-интернационалистов. "В горисполкоме состоялась встреча с представителями ветеранских организаций участников локальных войн. И мы договорились о том, что примем городскую программу, в рамках которой сможем предоставлять путевки на оздоровление, решать вопросы жилья, реагировать на коммунальные проблемы", - сказал А.СИН.

У памятника воинам, погибшим в Афганистане и локальных войнах за рубежом состоялся митинг, который завершился минутой молчания и троекратным салютом.

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В Житомире чествовали участников боевых действий на территории других государств по случаю 22-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, воины-афганцы прошли торжественным маршем по главной улице Житомира - Большой Бердичевской.

Возле памятного знака "Черный тюльпан" они провели митинг-реквием и возложили цветы.

Присутствующие на митинге отмечали наличие в обществе значительного количества нерешенных социальных проблем воинов-афганцев.

В мероприятии приняли участие воины-афганцы, вдовы, руководители областной и городской власти, общественность.

В Житомире также состоялся второй Всеукраинский литературно-музыкальный фестиваль “Расстрелянная молодость”, в котором приняли участие исполнители и творческие коллективы из Житомира и области, Луганска, Одессы, Полтавы, воины-афганцы, участники боевых действий на территории других государств, солдатские и офицерские вдовы.

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В Киеве чествовали участников боевых действий на территории других государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК принял участие в ритуале памяти с возложением цветов к Мемориальному комплексу памяти воинов Украины, павших в Афганистане.

Митинг-реквием возле мемориала собрал около тысячи человек.

В Храме-памятнике жертвам афганской войны церкви Воскресения Христова состоялась общественная панихида по погибшим.

Также состоялась встреча воинов-интернационалистов в Национальном музее истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ветераны посетили экспозицию «Твои, Родина, сыновья. Долг. Подвиг. Трагедия».

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В Сумах возле памятника воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 22-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Сергей ГРИЦАЙ обратился со словами благодарности за ратный подвиг к участникам боевых действий на территории других государств.

«Волей судьбы на ваш возраст выпало участие в той войне, выполнение интернационального долга перед Отчизной. Вы для нас – герои, мужественные и отважные сыновья Сумщины. Сегодня мы склоняем головы перед погибшими и чествуем тех, кто прошел ад войны и вернулся домой», – подчеркнул С. ГРИЦАЙ, пожелавший воинам-интернационалистам крепкого здоровья, душевного спокойствия и мирного неба.

В то же время, председатель комитета семей погибших в Афганистане Александра ЛЫМАРЕНКО выразила неудовлетворение, тем, что впервые за несколько последних лет городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ не нашел времени на традиционную встречу в канун годовщины вывода Советских войск из Афганистана с семьями погибших в войне. «В этом году не состоялась такая встреча, и нам очень обидно», – подчеркнула А.ЛЫМАРЕНКО.

За весомый личный вклад в ветеранское движение, патриотическое воспитание молодежи Сумской области и по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств Почетной грамотой председателя Сумской ОГА был награжден член Сумской городской организации Украинского Союза ветеранов Афганистана Александр СИРОБАБА, Благодарностью председателя ОГА – член правления Сумской городской организации УСВА Анатолий ПОЛОЖИЙ.

Панихиду по погибшим в Афганистане провел настоятель церкви Иоанна-Воина отец ЕВГЕНИЙ.

Представители власти, общественности, воины-интернационалисты возложили цветы к памятному обелиску воинам Сумской области, погибшим в Афганской войне.

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Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА поздравил воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий на территории других государств и вручил им ценные подарки.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯДУХА подчеркнул: “Сегодняшняя наша встреча - это очередное напоминание о трагедии, через которую прошли тысячи украинских семей, о тех ошибках и горьком опыте, необдуманных шагах, из-за которых потеряли жизнь сотни наших граждан. Никто из нас не имеет морального права забыть те страницы из жизни украинского народа”.

В.ЯДУХА заверил прис утствующих, что областная власть делала и будет делать все для того, чтобы всячески поддерживать и помогать тем, кто принимал участие в локальных конфликтах.

За период пребывания Вооруженных сил СССР на территории Афганистана в составе спецконтингента прошли службу более 4 тысяч жителей Хмельницкой области. В военных действиях на территории других государств (Ирак, Куба, Югославия, Венгрия, Алжир, Эфиопия) погибло 27 жителей региона.

Сейчас на территории области проживаю более 3 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.

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В Луцке по случаю 22-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялось торжественное марш шествие и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Как передает корреспондент УНИАН, в Волынском областном академическом муздрамтеатре состоялся праздничный концерт.

В поздравительном слове городской председатель Луцка Николай РОМАНЮК отметил, что городской совет высоко ценит активную общественную позицию воинов-интернационалистов, а лучане благодарны им за неустанную деятельность на благо города.

Член правления общественной организации защитников Отечества "Щит" (Воронеж) Михаил ГОЛЫШЕВ вручил медали за боевые заслуги председателю Волынской областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана Григорию ПАВЛОВИЧУ и его заместителю Юрию МЕЛЬНИКУ, которые были им присвоены еще в 1986 году, но только сейчас нашли своих владельцев.

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В Тернополе состоялся митинг-реквием по случаю 22-й годовщины выведения советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг-реквием прошел возле памятника погибшим воинам-афганцам в парке «Национального возрождения». В нем приняли участие руководители города и области, представители общественных организаций. «Сегодня мне хочется поблагодарить всех вас за храбрость, за крепость духа, за то, что, наконец, наступили другие времена, и уже нет той войны», – сказал во время выступления городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

Кроме этого, от городского совета члены городской организации Украинского Союза ветеранов Афганистана и участники боевых действий в Афганистане за проявленное мужество и патриотизм при исполнении воинского долга получили благодарности и денежные премии в размере по 100 грн. Также городской председатель вручил Союзу ветеранов современную инвалидную тележку на аккумуляторе.

В войне в Афганистане принимали участие более 1,7 тыс. жителей Тернопольской области. Из них 51 солдат погиб.

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В Винницкой области прошли торжества по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, по случаю праздника руководство области и города отметило 37 участников боевых действий на территории других государств Почетными грамотами облгосадминистрации и областного совета.

Также при участии руководства области и города состоялось шествие к Центральному парку культуры и отдыха для возложения цветов к Мемориалу Славы, а также был проведен митинг-реквием возле памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

В учебно-воспитательных заведениях области проведены тематические уроки памяти, семинары, вечера-встречи с участниками боевых действий на территории других государств.

По словам председателя областного Союза ветеранов войны в Афганистане Петра КИРИЛИШИНА, в Виннице функционирует один из лучших музеев, посвященный погибшим воинам. В 1994 году был открыт памятник павшим в Афганистане. Такие монументы построены практически во всех районах Винницкой области.

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Несколько сотен бывших воинов-афганцев 15 февраля, в День чествования участников боевых действий на территории других государств, в сопровождении бронетранспортера прошли по центральной улице Ровно к памятнику погибшим побратимам, где состоялся торжественный митинг-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом торжественного мероприятия была проведена панихида за упокой души павших в Афганистане, которую отслужил бывший «афганец» отец ИОАНН.

На митинге, в частности, подчеркивалось, что сейчас в области проживают более 3,5 тысяч бывших воинов-афганцев, в том числе в Ровно – 1200. Во время войны в Афганистане погибли 15 жителей областного центра, а из Ровенской области - 102 человека и двое пропали без вести.

В этот же день состоялась встреча бывших воинов-афганцев и участников боевых действий на территории других государств в городском Дворце культуры «Текстильщик», а с участниками боевых действий, членами их семей и вдовами бывших воинов встретились работники городского управления труда и социальной защиты населения.

Интересы бывших участников боевых действий, кроме местных организаций Украинского союза ветеранов Афганистана, в областном центре также защищает городская Организация защиты семей погибших, умерших, инвалидов и ветеранов локальных конфликтов.

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15 февраля во Львове отметили 22-ю годовщину вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, по центру Львова прошло торжественное шествие участников боевых действий на территории других государств и руководства области к памятному знаку «Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 гг».

После церемонии возложения цветов к памятнику Т.Шевченко и к памятному знаку «Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 гг.», началось торжественное вече.

В ходе вече председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК наградил Почетной грамотой облгосадминистрации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и по случаю 22-летия вывода войск из Республики Афганистан членов Украинского Союза ветеранов Афганистана.

Во Львове сейчас проживает 1 тыс. 142 участника боевых действий в Афганистане, с которых 224 имеют инвалидность, в связи с ранениями в ходе боевых действий или заболеванием, связанным с выполнением интернационального воинского долга.

Напомним, 15 февраля, согласно Указу Президента Украины от 11 февраля 2004 № 180, в Украине отмечают День памяти участников боевых действий на территории других государств.